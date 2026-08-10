Graphic Novel „Schlurfkatzen“: Das Dirndl als Tarnung im Jazzkeller

Lange Haare waren tatsächlich einmal Ausdruck des Widerstandes. Die sogenannte Schlurffrisur war ein scharfer Gegensatz zu den akkuraten Kurzhaarschnitten der Hitler-Jugend, die mit Handhaarschneidemaschinen Jagd auf die „Schlurfs“ machten. An deren Seite: die „Schlurfkatzen.“ Ihnen widmen Barbara Kadletz (Text) und Jorghi Poll (Illustrationen) die Graphic Novel „Schlurfkatzen“. Der Titel ist bewusst ambivalent gewählt, schließlich war der Ausdruck eine abwertende Zuschreibung der Nationalsozialisten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Cover Barbara Kadletz, Jorghi Poll: „Schlurfkatzen“, Edition Atelier.

56 Seiten.25,95 Euro.

Das Buch erzählt von Wiener „Schlurfs“ und „Schlurfkatzen“, die sich während der 1940er-Jahre gegen die Nazi-Ideologie stellten und verbotenen Jazzkellern tanzten. Erlaubt und gern gesehen waren unter den Nazis nur Dirndl und Volkstanz.