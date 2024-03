Gabriel García Márquez: Wie früher. Aber nur beinahe.

Im April wird es zehn Jahre her sein, dass Gabriel García Márquez gestorben ist. Der Nobelpreisträger von 1982 war einer der erfolgreichsten Schriftsteller seiner Generation, Titel wie „Hundert Jahre Einsamkeit“ oder „Liebe in Zeiten der Cholera“ sind Teil des kollektiven Gedächtnisses. Der Kolumbianer war präsent, nicht nur Literaturbegeisterte kannten das joviale Lächeln des ehemaligen Journalisten, der sich auch in politischen Angelegenheiten immer wieder zu Wort meldete. Unwillkürlich also berührt die Ankündigung eines bisher unveröffentlichten Márquez-Textes wie ein fernes Winken aus einer vergangenen Zeit, und man beginnt diese Kurzgeschichte mit heißem Herzen und großen Erwartungen zu lesen. „Gabo“, wie er von Familie und Fans zärtlich genannt wurde, ist zurück, und vielleicht wird jetzt alles wie früher.