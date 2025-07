Die Sprachlust wucherte: Ernst Jandl zum 100er

Genug der Hunde, Jandl hatte ja gar keinen.

Geboren am 1. August 1925 in Wien als Sohn eines Bankbeamten und einer Gedichte schreibenden Hausfrau, übte Jandl viele Jahre den Beruf des Deutsch- und Englischlehrers aus, angeblich nicht besonders gerne. In einem Brief an eine Schulklasse (nachzulesen in: „der beschriftete sessel“) berichtete er, die Gedichte seiner unheilbar kranken Mutter hätten in ihm den Wunsch geweckt, Dichter zu werden. Ab 1952 schreibt und veröffentlicht er Gedichte. Gertrude Stein beeindruckt ihn, auch E. E. Cummings. Der Dichter Andreas Okopenko, damals Lektor bei der Zeitschrift Neue Wege, unterstützt ihn, ebenso Hans Weigel. Durch Friederike Mayröcker kommt Jandl in Kontakt mit Autoren der Wiener Gruppe wie H. C. Artmann und Gerhard Rühm. Die Sprachlust wuchert. Bei aller Genauigkeit. Bernhard Fetz, Leiter des Literaturmuseums der Nationalbibliothek, berichtet im Buch „Die Ernst Jandl Show“ (zur Schau im Wien Museum 2010) von einer Auseinandersetzung zwischen Mayröcker und Jandl. Letzterer habe sich über die Post geärgert und diese die „Hölle“ genannt. Einspruch Mayröcker: Dieser Ausdruck sei für wirklich Schlimmes reserviert. Jandl: Dann sei die Post eben die „Vorhölle“.