Elliot Page: Ungezügelt, aber sicher

Schon als Kind bevorzugt Ellen „Jungsspielzeug“, in der Schule wird das untypische Mädchen gemobbt, die Großmutter sorgt sich, das Kind könnte lesbisch sein, als Teenie wird sie dann auch als „Schwuchtel“ beschimpft. „Seit ich denken konnte, wurde mir vermittelt, ich wäre fehl am Platz.“ Mit 15 die Online-Suche: „Woran erkenne ich, dass ich queer bin?“ Die Antworten sind unbefriedigend. Page hungert, ritzt sich, gibt sich die Kante. Mit 16 tanzt Ellen bei einem Konzert der kanadischen Sängerin Peaches, einer Heldin der Queer-Community. Die erste Begegnung mit dem Anderssein, in einer Menge von ausgelassenen Leuten, die genau so waren. „Fühlte sich ziemlich gut an“.

Berührend und authentisch berichtet Page vom Weg zu sich selbst. Sprachlich flapsig-jugendlich, stellenweise fragwürdig übersetzt: „Zuerst griff er meine Persönlichkeit an“. Page verwendet durchgehend Gendersternchen. Auch darüber hinaus ist hier alles sehr korrekt. „Wir hatten ungezügelten, aber sicheren Sex ...“