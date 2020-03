Ein Wiener Schundroman mit Rotz und dergleichen

Erstens ist es gut, dass wieder Sommer ist. Ein „Sommer ohne Horst“ zwar, Horst ist der Bademeister vom Ottakringer Bad. Er sitzt unter falschem Verdacht in U–Haft. Andere Männer sind jetzt ganz wild darauf, sich als neue Eincremer weiblicher Badegästen zu etablieren.

Aber es gibt keine, die darauf reflektieren.

Zweitens ist es gut, dass Rock Rockenschaub zum fünften Mal vorbei schaut.

Beim ersten Mal (das war „Das Schwert des Ostens“) gab’s gleich den Wiener Krimipreis. Beim vierten Mal ( = „Töpfern auf Kreta“) war der Roman übertrieben damit beschäftigt, dass es stinkt .

In „Sommer ohne Horst“ passt alles. Bis auf die zu engen Badehosen, die Männer so gern tragen. Rock Rockenschaub ist jener Detektiv, der statt eines Türschildes Name und Beruf in den Staub seines Fensters gezeichnet hat.

Man kann sich vorstellen, wie Klienten Schlange stehen.