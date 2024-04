Guillaume Apollinaire: Gezeichnete Gedichte für die „köstliche Lou“

„Lou, mein lieber kleiner Teufel“, „Meine köstliche Lou“, „Mein kleiner geliebter Luchs“: So begann der Dichter Guillaume Apollinaire seine 222 Briefe an Louise de Coligny-Châtillon, seine „Lou“, die er, ihr „Gui“, aus dem Krieg an sie schickte, dabei stets ihre „großen Rehaugen“ vor sich. Guillaume Apollinaire, 1880 als Wilhelm Kostrowitzky in Rom geboren, brachte mit dem Gedichtband „Calligrammes“ eines der wichtigsten Werke der Avantgarde hervor.

Darin schuf er die namensgebenden „Kalligramme“, also Figurengedichte, von denen einige an Lou gerichtet sind. In diesen Wort-Zeichnungen findet die „Amour fou“, die kopflose, irrsinnige Verliebtheit, ihren Ausdruck. Neben Kalligrammen sind im Band „Briefe an Lou“ auch konventionellere Briefe enthalten, neben Liebeserklärungen beeindruckende historische Aufzeichnungen. „Gui“ sah seine „Lou“ nicht wieder: Er überlebte eine schwere Kriegsverletzung, starb jedoch kurz vor Waffenstillstand 1918 an der spanischen Grippe.