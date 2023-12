Die besten Geschenke sind rechteckig und aus Papier

Sechs Jahre war er alt, es war wenige Tage vor Weihnachten und er ging zum ersten, doch nicht zum letzten Mal im Leben verloren. Er war seine erste Begegnung mit der Hauptstadt Prag, ein Tagesausflug mit dem Vater, der nun verzweifelt in der Menge stand und seinen Buben suchte. Sie fanden einander wieder, der Mutter erzählten sie nie von dieser Schrecksekunde, die der namenlose Erzähler auch Jahrzehnte später nicht vergessen hat. Jetzt steht er wieder hier am Bahnhof, es ist der Heilige Abend, er ruft seine Freunde an, keiner hebt ab. Und so macht er sich allein auf den Weg durch das verschneite Prag, in dessen Wirtshäusern das Bier so gut schmeckt. Hier trifft er einen Fremden namens Kafka, streunt durch leer gefegte kalte Gassen und will das Christkind nicht verpassen, das jedes Jahr in dieselbe Kneipe kommt, und sich mit der Straßenbahn wieder davonstiehlt.

Jaroslav Rudiš zu Herzen gehende, doch kitschfreie Weihnachtsgeschichte Weihnachten in Prag ist atmosphärisch eindrucksvoll, ebenso die außergewöhnlichen Illustrationen von Jaromír 99.