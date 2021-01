Di Lampedusa: Warum darf der Leopard nicht ins Bett kommen?

Komm her, mein Leopard – sie weiß, dass Giuseppe am Roman über seinen Urgroßvater arbeitet, und soeben hat er ihr den Titel verraten:

„Der Leopard“ soll es heißen, nach dem Wappentier des Adelsgeschlechts.

Und deshalb nennt sie ihren Mann so, komm her ... DAS soll nicht passen? Der Kosename ist im Hause Lampedusa vorstellbar.

Der Kanadier Steven Price, er ist Lyriker, poetisiert manchmal übers Ziel. Aber er schaut genau in die Gesichter, und mit seiner Hilfe spürt man den Wind in Palermo, der Verlust bringt – am Anfang starben drei Geschwister, zuletzt zerstörte eine amerikanische Bombe den Palast, den letzten großen Besitz der sizilianischen Adelsfamilie (die angeblich auf die Zeit des römischen Kaisers Tiberius zurückgeht).

Nach Giuseppe Tomasi ist Schluss. Er hat keine Kinder. 1956 hat dem Kettenraucher sein Arzt durch die Blume mitgeteilt, dass er todkrank ist. Er erinnert sich. Aber lebt er nicht ohnehin immer in der Vergangenheit?

Außer: Er denkt laut über Kinder nach, „weil sie die Zukunft sind.“ Seine Frau, auch sie ist um die 60, lächelt nicht, aber sagt: „Ich glaube, über das Alter sind wir hinaus, Giuseppe.“

Und jetzt schreibt er. Leider erst jetzt. Schreibt über Fürst Don Fabrizio, bei dem es mit der verdammten Vergänglichkeit begonnen hat: der Niedergang des Adels, das Ende der Fürstentümer, Garibaldi kommt..