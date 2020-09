Der Isländer Sjón gibt den Geschichten das Recht, erzählt zu werden

Dieses dicke Buch stiehlt Zeit und schenkt der Welt eine Menge Geschichten.

Eingraben soll man sich darin wie in besseren Jahren in den Sand am Meer.

Jede Geschichte hat ein Recht, aufgeschrieben zu werden.

Auch die vom Loch in der Hosentasche, das nicht geflickt werden darf. Denn in diese Tasche kommt alles, was verloren gehen soll. Damit sich Leute, die sie am Gehsteig finden, freuen.

Der isländische Dichter Sjón (Foto oben), der die Texte vieler Lieder der Sängerin Björk geschrieben hat, nahm seine Aufgabe, die Biomasse der Geschichten zu vergrößern, sehr ernst.

Nordische Tausendundeine Nacht.

Als Salman Rushdie Ähnliches veranstaltete, New Yorker Tausendundeine Nacht nämlich, indem er Dschinns durch Ritzen in die Stadt kommen ließ (2015), war das nur schwer auszuhalten gewesen.

Bei Sjón ist man nachsichtiger. Es ist ein schöner Rahmen, in dem seine vielen Bilder hängen. Es sind schöne Bilder – sogar Engel Gabriel, der breitbeinig auf Europa steht, macht wider Erwarten Eindruck.

Schade, dass Sjón irgendwann damit beginnt, sich in seinem sprachlichen Vermögen zu sonnen.

Dann vergisst er – absichtlich? – die Leser, denen er anfangs zugerufen hat: An euch liegt jetzt die Arbeit!

Viel Arbeit.

Mit etwas Hilfe wäre das Vergnügen größer.