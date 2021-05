Das Damengambit: Nach der Netflix-Serie kommt der Roman

Einst saß ein Mann in einer Wiener Konditorei, trank Kaffee und las in einer Schachzeitung. Plötzlich fing er laut zu lachen an, und die anderen Gäste wunderten sich:

Wurde denn der weiße Turm von Feld a1 auf d1 geschoben?

Hat man „Das Damengambit“ des Kaliforniers Walter Tevis (1928 – 1984, Foto oben) gelesen, wird man besser verstehen, welche Macht die Schachfiguren haben können.

Wie sie Freude und Wut, Heiterkeit und Trauer erzeugen können.