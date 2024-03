Dani Shapiro: Die alte Eiche kennt alle Geheimnisse

Amerikanische Vorstadtfamilie, der Vater Arzt, die Mutter Familienmanagerin, zwei Kinder, Bruder und Schwester, sehr verschiedene Lebenswege, ein gemeinsames Geheimnis. (Es wird gleich zu Beginn erzählt: Der Bruder verschuldete als Jugendlicher einen tödlichen Autounfall, die Schwester nimmt die Schuld auf sich.) Zeugin und Geheimnisträgerin dieser Vorstadtdramen: eine alte Eiche. Es ist nicht so, dass man so etwas nicht schon einmal gelesen hätte. Dani Shapiro erzählt mit „Leuchtfeuer“ gewöhnliche Lebensgeschichten. Von Liebe und Schuld, vom Altwerden und vom Tod (nicht immer in dieser Reihenfolge). Das tut sie allerdings sehr gekonnt und wirklich berührend. Wunderschön etwa die Szene, in der die mittlerweile geistig verwirrte Mutter nachts aus dem Heim abhaut und auf den von daheim weggelaufenen Nachbarsbuben trifft. Zwei Verlorene suchen Trost. Dani Shapiro unterrichtet Schreiben, das verwundert nicht. Ebenso wenig, dass dieser Bestseller gerade verfilmt wird.