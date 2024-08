Curtis Sittenfeld: Ein viel zu schöner Mann

Sally ist, wie man das so ist, Alltagsfeministin, zynisch, schlagfertig – und plötzlich verknallt. Und zwar in den Popstar Noah Brewster, der diesmal Gastmoderator der Show ist.

Noah schaut ihr bei der Musikprobe zur Show in die Augen, Kleines, und plötzlich fühlt sie „den Schmerz, den man in Gegenwart unglaublich schöner Menschen verspürt“: Sally ist sich so schmerzlich des Statusgefälles zwischen sich und dem reichen, berühmten, schönen Mann bewusst, dass sie gar nicht mitbekommt, dass das alles in ihrem Kopf eine größere Rolle spielt als in echt.

Denn, wir sind hier in einer romantischen Komödie: Der Popstar interessiert sich auch für sie (auch wenn sie, überzeugt, dass das nicht sein kann, unbewusst alles dafür tut, dass das Fiktion bleibt). Was sich auf den Seiten als Hindernistour bis zum ersten Kuss entspinnt, ist nur in Sallys Kopf, und man möchte ihr hin und wieder gerne freundlich ins Ohr schreien, dass sie endlich aufhören sollte mit dem Kaputtdenken.

Aber, klar, es kommen dann noch echte Probleme. Und auch wenn man gediegen zynisch ist, liest man diese Story gerne – als witziges Sommerbuch.