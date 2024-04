Christoph Ransmayr: Es begann mit der Buchstabensuppe

Das „Vieh mit dem aufrechten Gang“ verwüstet die Welt und wird in der Erzählung „ Strahlender Untergang“ , verfasst in gebundener Rede, in der Sahara in einem riesigen Terrarium unter der erbarmungslosen Sonne ausgedörrt und verdampft.

Christoph Ransmayr, der kürzlich seinen 70. Geburtstag feierte, versammelt in seinem neuen Erzählband „Als ich noch unsterblich war“ 13 Texte aus vier Jahrzehnten. Neun davon gehen ursprünglich auf Reden und Vorträge zurück. Ein Teil der Erzählungen führt auch in die Vergangenheit des Dichters. In der Titelgeschichte erklärt sich dem „kindlichen Analphabeten“ die Welt der Buchstaben und Worte in Form der von seiner Mutter servierten Buchstabensuppe.

Mit der Aneinanderreihung der Zeichen am Tellerrand, am „Porzellanstrand“ lernt der kleine Christoph lesen und die Mutter schärft ihm ein: „Du hast mit einem Löffel voll Buchstaben dein Leben, die Welt in der Hand“. Daran hält sich Christoph Ransmayr bis heute.