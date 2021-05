Buchkritik: Rudolf Habringer und "Leirichs Zögern"

So in etwa ist die Ausgangsposition in Rudolf Habringers „Leirichs Zögern“. Gregor Leirich ist Historiker, von der eigenen Familiengeschichte aber hat er Schiss, wie er sagt. Vater ist seit 20 Jahren tot.

Man braucht Geduld mit ihm. Es lohnt sich, ihn dabei zu beobachten, wie er Klavier spielt, über Jazz redet, sich ablenkt und dann doch noch zu recherchieren beginnt ... es ist das Herantasten an die Wahrheit. An eine andere Wahrheit. War denn das bisherige Leben ohne Bruder ein großer Schwindel?

Der beste Roman Habringers (bisher).

Rudolf

Habringer:

„Leirichs Zögern“

Otto Müller

Verlag.

400 Seiten.

25 Euro

KURIER-Wertung: ****