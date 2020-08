Buchkritik: Roland Buti und "Das Leben ist ein wilder Garten"

Allerdings heißt der Roman nicht nur „Das Leben ist ein wilder Garten“, sondern ist selbst wild, er will es sein, reißt hier ein Thema an (Kosovo) und bringt dort noch jemanden ins Spiel. Es wächst also neben der alten Dame, die sich in einem Grandhotel oberhalb von Montreux einquartiert hat, allerhand.

Übrigens, so schreibt der Schweizer Roland Buti, er ist Geschiuchtslehrer (Foto oben), übrigens sind Gärten ... sozialistisch: eine geschlossene, geschützte Welt. Die Natur ist ... kapitalistisch: ein ungehindertes Zirkulieren, Triumph der Starken.



Roland Buti:

„Das Leben ist ein wilder

Garten“

Übersetzt von

Marlies Russ.

Zsolnay Verlag.

176 Seiten.

20,90 Euro

KURIER-Wertung: ****