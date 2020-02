Buchkritik: Jami Attenberg und "Nicht mein Ding"

Filme, in denen eine alleinstehende Frau im Mittelpunkt steht, haben immer ein romantisches Ende – und das hielt US-Schriftstellerin Jami Attenberg (Foto oben) irgendwann nicht aus. Es muss doch auch ein anderes Happy End für Singles möglich sein! Sie begann zu schreiben und schaffte in „Nicht mein Ding“ Unglaubliches: Ein glückliches Ende – doch! –, an dem ihre Heldin Andrea das sterbende Baby ihres Bruders im Arm hält ...