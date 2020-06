Buchkritik: Anne Enright und "Die Schauspielerin"

Bis man in die vielen Gesichter der Frauen schauen kann. Die Mutter war ein irischer Hollywood-Star, der sich auch privat inszenierte. Ihr Ende begann, als sie einem Filmproduzenten in den Fuß schoss und für verrückt erklärt wurde. Anne Enright dachte dabei an Valerie Solanas, die Andy Warhol ins Koma geschossen hatte.

Lang nach ihrem Tod zieht nun die Tochter, 50 ist sie, Bilanz. Es ist keine Abrechnung, es ist ein zärtlicher Rückblick auf eine Frau, die alles einstecken konnte, aber nicht, wenn ihre Tochter verwundet wurde. Wer war sie? Als Schauspielerin? Als Mutter? Enright dringt immer zum Menschen vor.



Anne Enright:

„Die

Schauspielerin“

Übersetzt von

Eva Bonne.

Penguin Verlag.

304 Seiten. 22,70 Euro

KURIER-Wertung: ****