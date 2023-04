Artensterben – ein Witz

Ein Viertel der Säugetier-, 40 Prozent der Amphibienarten und jede achte Vogelart – vom Aussterben bedroht. Wir befinden uns mitten im größten Artensterben seit dem Ende der Dinosaurier. Dystopie? Nein, Realität und der Ausgangspunkt für einen Roman, einen sehr schrägen und erstaunlicherweise witzigen. Der Engländer Ned Beauman hat „Der gemeine Lumpfisch“ geschrieben.

Worum es geht? Versehentlich wird der Putzerfisch von einer Tiefseebergbau-Firma ausgerottet. Um die Zerstörung des Planeten einzudämmen, sind Unternehmen verpflichtet, Auslöschungszertifikate zu erwerben, falls sie einer Spezies den Garaus machen. Diese werden aber immer teurer, nachdem Datenbanken gehackt wurden. So beginnt die Suche, ob es nicht doch noch einen Lumpfisch auf dieser Erde gibt. Die Art ist noch dazu sehr intelligent. So intelligent, dass sie sich vielleicht auch für ihre versuchte Ausrottung rächen will. Das ist zumindest die Hoffnung der Lumpfisch-Expertin. Und wer bitte ist der Hacker?