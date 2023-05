Antoine Wilson: Überlegen Sie gut, wen Sie wiederbeleben

Patricia Highsmiths Tom Ripley hat vorgemacht, wie man sich in anderer Leute Leben einschleicht, bevor man sie um eben dieses bringt.

Ein namenloser Erzähler trifft am Flughafen einen ehemaligen Studienkollegen wieder. Aus dem etwas antriebslosen, aber gutmütigen Kerl von damals ist ein geschniegelter Businessmann geworden, der ihn in den Wartebereich der ersten Klasse mitnimmt und rauschhaft zu erzählen beginnt: davon, wie er einem Mann, der am Ertrinken war, das Leben gerettet und sich anschließend in dessen Leben eingeschlichen hat. Familie und Vermögen inklusive.