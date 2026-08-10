Anna Silbers Roman „Wie die Hasen“: Löcher in der Erinnerung
Als im Februar 1942 über 500 sowjetische Häftlinge aus dem Konzentrationslager Mauthausen flohen, tat die Familie von Paula Puchner nicht das, was viele Mühlviertler im Umfeld gemacht haben: die Flüchtigen jagen und ermorden. Sergei hatte das Glück, am richtigen Hof anzuklopfen, Paulas Eltern versteckten ihn und er überlebte. Paula, damals ein junges Mädchen, erzählt als Zeitzeugin des beschämenden Ereignisses „Mühlviertler Hasenjagd“, das erst spät öffentlich zum Thema gemacht wurde, bei Gedenkfeiern und in Schulen, wie es war, am Weg zur Kirche gestapelte Leichen zu sehen. Damit sich so etwas nie mehr wiederholen möge.
Immer Zeit zum Heuen
Bei einem solchen Termin verliert die sonst so präzise Paula den Faden. Ein läppisches Signal, eine niederschmetternde Diagnose: Alzheimer. Der Roman „Wie die Hasen“ geht aus der Perspektive von Enkelin Lisa den Weg mit der „Oma“. Wie sie Lisa nur mehr als ihre Schwester Katherl wahrnimmt. Wie sie vergisst, dass Lisa schwanger ist. Wie sie ständig meint, dass es Zeit zum Heuen ist. Bis sie schließlich fast den alten Hof abbrennt. Und Lisas Eltern sie ins Pflegeheim verfrachten.
Kalter Opa
Das Familiengefüge ist da schon zerrüttet. Vor allem die Kühle des Opas schmerzt – bis klar wird, warum er sich entzieht. Für seine Frau existiert er nicht mehr. Anna Silber beschreibt die herzzerreißenden Alltäglichkeiten eines Verlusts auf Raten. Daneben behandelt sie die übergeordnete Frage: Was passiert, wenn die wertvollen Gedächtnisse von Zeitzeugen versagen? Und diese in einer letzten Grausamkeit der Krankheit doch in jener Zeit verharren müssen: Denn nicht nur Paula, auch andere Frauen im Heim haben vergessen, dass der Krieg vorbei ist.
Kommentare