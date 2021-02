"Animal Farm" neu: Zwischen wonnetrunken und begeistert

Wie es euch gefällt: Entweder waren die Schweine geradezu wonnetrunken angesichts von Napoleons Gerissenheit. Oder die Schweine waren begeistert von Napoleons raffinierter Taktik. (Ja, das gefällt.)

Die Wonnetrunkenen kommen vom Manesse Verlag, die Begeisterten sind bei dtv beheimatet.

(Im Original:

„The pigs were in ecstasies over Napoleon's cunning.“)

Orwells „Animal Farm“ ist seit heuer gemeinfrei, man muss bei Veröffentlichung nichts mehr an die Erben des Engländers (1903 – 1950) zahlen; deshalb gibt es heuer viele Neuausgaben und neue Übersetzungen.

Eva Menasse beklagt im Nachwort der Manesse-Ausgabe, der Roman werde im Englisch-Unterricht zu früh gelesen. Man verstehe die Anspielungen nicht, man sehe die Schönheit der Literatur nicht. Man könnte auch im Geschichtsunterricht gut darüber reden.