Angela Lehners 2. Roman: Der Politik kann man nicht entkommen

Genau das interessiert Angela Lehner: Nicht einmal in einer Kleinstadt in der Provinz namens Tal – die Schriftstellerin wuchs in Osttirol auf und lebt jetzt in Berlin – kann man der Realität entkommen.

Der politischen genauso wenig. Die Klassengemeinschaft, von Julia „Crew“ genannt, wird es merken.

Das beginnt damit, dass ein Lehrer das Experiment versucht: Jede(r) muss eine wichtige Persönlichkeit oder eine Institution verkörpern und als solche ein Referat halten. Als George Bush etwa, als Arafat oder Boris Becker. Julia soll die UNO sein.

Der Roman heißt „2001“, die Terroranschläge vom 11.September spielen eine Rolle. Aber ebenso Jörg Haider, der 2001 den Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde mit Herbert Kickls Unterstützung antisemitisch beleidigt hat.

Auch wenn Julia nur eines will, nämlich Rapperin werden („Was soll ich denn sonst tun, wenn ich nicht Rapperin werde?“), wird ihre kleine Zivilisation mit der Außenwelt konfrontiert. Durchaus in Form der Stiefel rechtsradikaler Schläger.

Spätestens nach diesem Satz wird man nicht mehr mit dem Lesen aufhören können:

„Die Kuh ist der schönste Mensch, den ich je gesehen habe.“

Angela Lehner: "2001" Verlag Hanser Berlin. 384 Seiten. 24,95 Euro

KURIER-Wertung: **** und ein halber Stern