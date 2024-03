Über Kutteln und ein „himmlisches Brausen“

Oder die Beschreibung eines Zustandes nach dem Genuss von Innereien im Übermaß: „Die ganze Nacht träume ich von Kutteln, die ich esse, und wie in einem Schlaraffenland des Ekels füllen sich die Teller, so viel ich auch hinunterwürge, von selbst wieder auf.“ (Die Beschreibung, wie die Kutteln wieder gingen, folgt.)

Karl Markus Gauß ist ein Meister der subtilen, punktgenauen und poetischen Beschreibung von Gesehenem und Erlebtem. In „Schiff aus Stein“ hat der Essayist scheinbar wahllos Erinnerungen ausgegraben und aneinander gereiht. In den fein gefeilten Miniaturen reist er durch Bahnhöfe und Cafés, träumt von Friedhöfen samt seinem eigenen Grab und vom Nahtod, besucht Städte in Istrien und dem früheren Jugoslawien (u.a. ein „Gelände, das keine Landschaft mehr war und es zu keiner Stadtschaft gebracht hat“), weiß über fremde Fotoalben zu erzählen, aus dem Altpapier gerettet und ein ganzes Leben enthaltend, und über „stolzbereite Großeltern“ bei einer Familienfeier im Mühlviertler Gasthof, „denen rundweg alles gefiel, was ihnen die Enkelinnen, einander unentwegt ins Wort fallend, zu berichten hatten“.