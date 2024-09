Ein „Radikaler im Dienst an der musikalischen Kunst“

Schon der Untertitel macht hellhörig: „Der Anarch in der Musik“. Das entspricht nicht dem gängigen Bild, welches man von Anton Bruckner hat, dessen 200. Geburtstages (4. September) heuer gedacht wird. Ein Bild, welches Rüdiger Görner in seiner Biografie eingangs so beschreibt: „tapsig bis tollpatschig, […] leicht weinselig schwankend, […] die Karikatur eines schrulligen Menschen und Eigenbrötlers“.

Sein Werk freilich steht dazu in scharfem Kontrast. Bruckners Symphonien weisen den Weg in die Moderne – nicht er, sondern sein Zeitgenosse und Antipode Johannes Brahms ist, wenn man so will, der „Konservative“.

Görner stellt Anton Bruckner denn auch als „Radikalen im Dienst an der musikalischen Kunst“ vor. Bruckners Musik sei „Hörarbeit“, schreibt der Autor, „bei allem Celestisch-Transzendierendem, das diese Klangkunst, die sich um den bürgerlichen Musikgeschmack nicht scherte, bewirkt“. Und: „Das Gehör, auf das sie trifft, bedarf des Beistands.“