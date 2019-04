Bruce Springsteen kündigt neues Album für 14. Juni an

Der 69-Jährige hat unter anderem mit „Born in the USA“ und „ Philadelphia“ Welthits gelandet und geschätzt rund 70 Millionen Alben verkauft. Das jüngere Werk Springsteens war aber eher dem Rückblick gewidmet: Nach der Autobiografie "Born To Run", die 2016 mit einem begleitenden Musik-Album mit repräsentativen Stücken aus Springsteens Backkatalog erschien, wuchs sich ein zunächst als Solo-Auftritt im Weißen Haus geplanter Revueabend zu einer bejubelten Broadway-Show aus. " Springsteen on Broadway" ist seit Dezember 2018 auf Netflix verfügbar, ein Album erschien zeitgleich mit der TV-Veröffentlichung.