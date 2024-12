Bronski & Grünberg: Es schaut schon ganz nach Weihnachten aus ...

Ihrem Bronski & Grünberg halten die drei aber die Treue: Pschill und Dymnicki bringen am 18. Jänner „Höllenangst“ nach Johann Nestroy heraus (die großen Bühnen bekommen lieber einen Nestroy, statt einen zu spielen). Und Edtmeier hat dort nicht nur die künstlerische Leitung inne: Zusammen mit Kollegen von der Volksoper und Freunden lädt sie dieser Tage wieder zur „Big Bronski Christmas Show“ nach Vorbild der US-Weihnachtsrevuen der 60er-Jahre, als die Zeit noch in Ordnung war.

Was damals ernst gemeint war, wird nun mit viel Augenzwinkern dargeboten. Die Frauen tragen glitzernde Kostüme, die Männer Smoking, man raucht – und kippt einen Whiskey nach dem anderen: Jakob Semotan, der wieder mit Edtmeier durch das bunte Programm führt, ist auch in der aktuellen Variante „On the Couch“ nach 90 Minuten sturzbesoffen. Manche Crooner-Darbietung kennt man bereits (und freut sich wieder über „A Marshmallow World“), aber Ruth Brauer-Kvam hat sich viel Neues einfallen lassen. Und so begeistert Florian Carove als grellgrüne Grinch-Hexe, die sich von Halloween in den Advent verirrt hat.