Broadway-Show mit Analytikercouch: Volksoper zeigt ein "untypisches Musical"

Warum aber wird „Lady in the Dark“ so selten aufgeführt? Der Regisseur: „Weil in Europa gegenüber den amerikanischen Werken von Weill eine Art Snobismus herrschte und immer noch herrscht. Dazu sind die Herausforderungen an jedes Haus groß. Man braucht singende Schauspieler, schauspielernde Sänger und singende Tänzer – das ist nicht so einfach zu koordinieren. Aber ich denke, wir haben gute Lösungen gefunden. Vor allem für die vielen reinen Gesprächsszenen. Immerhin gibt es bei ,Lady in the Dark’ keine flotte Ouvertüre, alles beginnt quasi auf der Psychiatercouch. Aber die Songs sind erstklassig.“