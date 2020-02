Britischer Produzent und DJ Andrew Weatherall gestorben

Der britische DJ, Produzent und Musiker Andrew Weatherall ist tot. Er starb laut britischen Medienberichten im Alter von 56 Jahren an einer Lungenembolie.

Er hat u.a. Primal Scream produziert und selbst an den Projekten The Sabres of Paradise und Two Lone Swordsmen gearbeitet. Weiters hat Weatherall Remixe für Künstler wie unter anderem Björk, New Order, Saint Etienne, The Orb, In the Nursery oder Stereo MCs angefertigt.