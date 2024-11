Britischer Maler Frank Auerbach 93-jährig gestorben

Er war einer der zentralen Impulsgeber für die britische Malerei nach 1945 - und wie bei einem anderen der wichtigsten Maler seiner Generation, Sigmunds Freud Enkel Lucian Freud (1922-2011), stand am Anfang seiner Biografie eine Fluchtgeschichte: Frank Auerbach wurde 1931 in Berlin geboren und kam 1939 mit einem Kindertransport nach Großbritannien. Seine Eltern, die als assimilierte Juden in der deutschen Hauptstadt gelebt haben, wurden in Auschwitz ermordet. Der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki (1920-2013) war einer seiner Cousins.

Nun ist Frank Auerbach, der letzte Überlebende der so genannten "School of London", 93-jährig in seiner britischen Heimatstadt verstorben. Das berichten Medien unter Berufung auf Auerbachs Galerie.