Ein Meister mit Liebe zum Abgründigen

Der Kernpunkt des Realismus ist die Verneinung des Ideals": Dieser Satz stammt nicht von Freud, sondern vom französischen Künstler Gustave Courbet (1819-1877). Doch Lucian Freud, der am Mittwoch mit 88 Jahren in seinem Londoner Haus verstarb, folgte dem Motto wie kein zweiter Maler der jüngeren Geschichte. Besonders in Freuds Porträts und Akten erscheinen Gesichter und Körper mit all ihren Lebensspuren, werden Sorgenfalten und Fettpolster nicht negiert, sondern mithilfe der Farbe zelebriert.



Der Kritiker Robert Hughes mag Courbets Realismus-Definition im Kopf gehabt haben, als er Freud 1987 zum "größten lebenden realistischen Maler" ausrief. Nicht selten wurde der Enkel des Wiener Psychoanalyse-Begründers Sigmund Freud dann mit seinem französischen Vorgänger in einem Atemzug genannt.