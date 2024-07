Britische Blues-Legende John Mayall 90-jährig gestorben

Mayall hatte einen enormen Einfluss auf den Rock der 1960er-Jahre sowie darüber hinaus. Sein Kollektiv Bluesbreakers brachte Musiker wie den Gitarristen Eric Clapton an die Öffentlichkeit. Einstige Mitglieder gründeten oder spielten in Bands wie Fleetwood Mac und den Rolling Stones.

John Mayall wurde am 29. November 1933 in der englischen Kleinstadt Macclesfield nahe Manchester geboren. 1963 zog er von Nordengland nach London. Er gab seinen Beruf als Grafikdesigner auf, um eine Karriere in der Blues-Musik zu verfolgen und tat sich mit einer Reihe von jungen Gitarristen zusammen, darunter, neben Clapton, etwa mit dem späteren Fleetwood-Mac-Musiker Peter Green und mit Mick Taylor. Die Blues-Musik, die Mayall spielte, sei "eine Neuheit für das weiße England" gewesen, sagte er 1997 der Nachrichtenagentur AFP.

1966 kam das Album "Blues Breakers With Eric Clapton" heraus, auf dem Mayall mit einer Mischung aus gefühlvollem Rock und kraftvollem, gitarrengetriebenem US-Blues faszinierte. Das Album war ein Hit und machte Clapton zum Star. 1968 zog Mayall nach Kalifornien. Er nahm noch eine ganze Reihe von wegweisenden Alben wie etwa "Blues From Laurel Canyon" auf. Sein letztes Album "The Sun is Shining Down" kam 2022 heraus.