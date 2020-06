Brillant: "Ulysses" im Theater an der Wien

Und wie! Die Perkussionistin bringt so ungefähr alles zum Klingen, was in der Nähe ist. Ob Trommel, Marimba, Rasseln oder Wassergläser – Glennie spielt so virtuos, so selbstverständlich, dass es eine Freude ist.

Gut auch die Musikauswahl; exzellent auch die Dramaturgie und die Spielfassung des "Ulysses" von Manfred Hess. Dieser hat Szenen aus allen 18 Stationen des Romans ausgewählt; allein, in Duetten oder verbalen Terzetten mit Musikbegleitung verhalfen Ofczarek, Markovics und Harfouch Joyce zu seinem Recht. Denn alle drei sind Ausnahmeschauspieler, die einem auch das Telefonbuch vorlesen könnten, ohne das ein Funken Langeweile aufkommen würde.

Die wichtigste Funktion aber hatte Corinna Harfouch inne; sie gab Evelyn Glennie durch kleine Gesten die Einsätze vor. Glennie wiederum revanchierte sich mit furiosen Einlagen. Vollendet.



KURIER-Wertung: ***** von *****