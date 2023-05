Briefe aus dem Krieg

„Nun haben wir nur einen Wunsch, und zwar, daß die Flugzeuge etwas mehr zu futtern und ein wenig Post mitbringen, das sind nĂ€hmlich sehr ausschlaggebende Stimmungsbarometer.“ Dieser Satz steht im letzten Brief, den Karl Wintereder am 8. JĂ€nner 1943 aus Stalingrad an seine Familie schrieb. Bald darauf dĂŒrfte der Wehrmachtsunteroffizier wie viele andere Soldaten sein Ende gefunden haben – und damit endet auch das Buch „Ein ‚ganz normaler‘ Soldat?“ von Christoph Rella und Martina Fuchs. Auf 155 Seiten fĂŒhrt der Band anhand zahlreicher erhaltener Briefe durch das Leben des Wiener Schlossergesellen, Alpinisten und ĂŒberzeugten Nationalsozialisten, der von Polen ĂŒber Frankreich bis nach Stalingrad an FeldzĂŒgen der Wehrmacht teilnahm.

Die Briefe geben Einblick in das Denken und Handeln eines Mannes, der bis zu seinem letzten Schreiben fest davon ĂŒberzeugt ist, das Richtige zu tun. Schilderungen ĂŒber russische Kriegsgefangene zeigen etwa, wie sehr Wintereder die rassistischen Lehren des nationalsozialistischen Regimes verinnerlicht hat: „Es ist das Schicksal dieses Volkes, klein und gebĂ€ugt zu sein“, schreibt er am 11. September 1942.

Gleichzeitig offenbaren die Briefe die alltĂ€glichen Sorgen eines Wieners aus dem Arbeitermilieu, der Rat sucht, wenn eine seiner Geliebten einen Suizidversuch unternimmt. Oft geht es um finanzielle UnterstĂŒtzung fĂŒr seine Familie, PlĂ€ne fĂŒr ein Leben nach dem Krieg. Als seine Angehörigen seine Skier verkaufen, reagiert er schockiert, will doch „auf immer im scheußlichsten Land Europas (Russland) bleiben“ – was am Ende auch geschieht.