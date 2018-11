Brexit-Talk im ORF: "Verstehen Sie? - Sie verstehen nicht."

Vielleicht hätte ein ordnendes Wort gut getan. Denn der 70-jährige Wissenschaftler drückte weiterhin verbal ziemlich auf die Tube.

Er geißelte anhand von Gemüse- und Hochleistungs-Staubsaugerbeispielen den Hang der EU zu übermäßiger Regulierung und versuchte dann zu erklären, dass der länderübergreifende Handel mit Emissionszertifikaten nicht zu einer Reduzierung des CO2-Ausstoßes führe.

Sinn sagte dann tatsächlich zu Kanzleramtsminister Blümel: „Verstehen Sie? - Sie verstehen nicht.“

Blümel: „Falls es irgendwer verstanden hat, was Sie gerade gesagt haben - insgesamt geht es darum die Emissionen in ganz Europa zu drücken, das kann ja nur ein gutes Ziel sein. Da muss ich Ihnen entschieden widersprechen.“

Britisches Understatement

Gut, dass mit Melanie Sully eine Expertin in der Runde saß, die britisches Understatement zeigte. Sie fiel niemandem ins Wort, aber dann, wenn sie am Wort war, formulierte sie klar und nüchtern und ließ ab und zu staubtrockenen britischen Humor einfließen. Sie sprach vom Hard Brexit als „Schmäh der Theresa May“ oder von einem Boris Johnson, der „ein bisschen passé“ ist und den Leuten inzwischen „schwer auf die Nerven“ gehe. May nehme das Thema immerhin wesentlich ernster als Johnson.

Sully sieht die Chancen auf ein zweites Referendum oder Neuwahlen gestiegen. Dass May sich nun vermehrt an die Öffentlichkeit wendet, etwa auch mit einem Brief an alle Haushalte, wertet die Politologin als Zeichen, dass May die Abstimmung im Unterhaus möglicherweise bereits aufgegeben hat und nun bereits die Zustimmung der Bevölkerung für ein allfälliges weiteres Referendum oder Neuwahlen gewinnen möchte. Erwähnt sei, dass andere Kommentatoren darin eine andere Strategie erblicken, nämlich, den Druck auf die britischen Abgeordneten zu erhöhen.

Jedenfalls habe May ihre Botschaft von „Entweder mein Deal – oder kein Deal“ geändert in die Drohung: „Entweder mein Deal – oder kein Brexit“.

Vielleicht sollten die Briten aber einfach auf jenen Londoner Buben hören, der in einem Einspielfilm sagte: „Um eine lange Story kurz zu machen: Brexit ist einfach blöd!“