Bregenz: Eine Revolution für alle Sinne

Hervorragend auch die stilgetreuen, Kostüme ( Constance Hoffman) sowie die Choreografie von Lynne Page und das Lichtdesign von Davy Cunningham. Vor allem aber: Bregenz hat – im Vergleich zu anderen Open-Air-Anbietern – eine exzellente Tonanlage, bei der auch die Sänger, das Orchester und somit Giordanos Musik bestens zur Geltung kommen.

Und das ist im konkreten Fall auch gut so. Denn die Wiener Symphoniker liefern unter der Leitung von Dirigent Ulf Schirmer Operndramatik vom Feinsten ab, kosten aber auch die lyrischen, ja intimen Szenen schön aus. Der Prager Philharmonische Chor und der Bregenzer Festspielchor fügen sich in diese schöne Klangarchitektur stimmgewaltig ein.

Und die Solisten? Diese alternieren wie immer am Bodensee. Zumindest die Besetzung der Wiederaufnahme (bei strahlendem Nachthimmel) kann sich aber hören lassen. Allen voran der profunde, kernige, auch darstellerisch in jeder Phase glaubhafte Carlo Gerard des Bariton John Lundgren. Er ist diesem Chénier ein exzellenter Widerpart.

Als unglücklicher Dichter Chénier, der in den Wirren der Revolution letztlich ums Leben kommt überzeugt Hector Sandoval mit prachtvoller Höhe und all den geforderten Spitzentönen.

Seine Maddalena ist die Sopranistin Tatiana Serjan, die nicht nur in ihrer berühmten Arie "La mamma morta" glänzt. Die Nebenrollen sind zwischen sehr gut und adäquat besetzt. Herausragend agieren Rosalind Plowright als Gräfin di Coigny und Peter Marsh als Spitzel. Krysty Swann gibt eine solide Bersi.

Ein besonderes Kompliment aber verdienen sich die Akrobaten. Sie sorgen über, auf und im See für jene Prise Entertainment, die das Spiel am See auch immer wieder auszeichnet. 2013 kommt Mozarts "Zauberflöte".

KURIER-Wertung: ***** von *****