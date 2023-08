"Breaking Bad"-Star Mark Margolis ist tot

US-Schauspieler Mark Margolis ist tot. Der "Breaking Bad"-Star starb am Donnerstag in einem Spital in New York nach kurzer, schwerer Krankheit, teilte sein Sohn, Morgan Margolis, mit. Mark Margolis war durch seine Rolle als Drogendealer "Hector Salamanca" bekannt geworden. In "Breaking Bad" war dieser an den Rollstuhl gefesselt und konnte sich nur mit Hilfe einer Glocke mit seinem Umfeld verständigen. In der Spin-Off-Serie "Better Call Saul" kehrte er zurück und spielte eine jüngere Version des Kriminellen.

In Erinnerung der Fans blieb sein Abgang in "Breaking Bad", in dem er sich als Selbstmordattentäter selbst in die Luft sprengte, um seinen Erzfeind Gus Frings zu töten. Die berühmte Glocke war dabei mit dem Zünder verbunden.

Seine Filmlaufbahn umfasste Rollen in The Opening of Misty Beethoven (1976), Going in Style (1979), Brian De Palma’s Dressed to Kill (1980) und Arthur (1981). In "Scarface" (Al Pacino) spielte er eine Rolle als Fahrer.