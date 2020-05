Bratislava im "Monat der Fotografie"

Keine 60 Kilometer trennen die beiden Hauptstädte Wien und Bratislava. Das ist ein Grund, weshalb das Vaclav Macek, der Direktor des "Central European House of Photography" das Fotografiefestival "Mesiac" am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien präsentierte. Der zweite: Das Festival findet im Kooperation mit dem "European Month of Photography" (EMOP) statt.

Thomas Licek, der mit "Eyes On" das Wiener Pendant zum "Monat der Fotografie" in Bratislava leitet, und als Managing Director das EMOP koordiniert, unterstrich die gute Zusammenarbeit mit der Nachbarstadt.

In Wien wird der biennal stattfindende "Monat der Fotografie" am 27. Oktober 2014 eröffnet. Vergangenes Jahr waren über 230 Fotoausstellungen zu sehen.

In Bratislava sind ab Mittwoch insgesamt 30 Einzel- und Gruppenausstellungen von KünstlerInnen aus vier Kontinenten und mehr als zwanzig Ländern vertreten. Mit G.R.A.M. und Ulrich Seidl werden auch Künstler aus Österreich präsentiert. Als Begleitprogramm sind Vorträge, Buchpräsentationen und Konferenzen angesetzt.

Eine Übersicht über die Ausstellungen und das Thema der 23. Ausgabe des Festivals in Bratislava finden Sie in unserer Bildergalerie: