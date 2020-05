Brad Pitt als entspannter Auftragskiller

Andrew

ist dabei in seiner Kapitalismus-Kritik etwas zu offensichtlich bemüht, eine Art Parallelwelt zwischen der offiziellen Obama-Aufbruchswelle und den Niederungen schäbiger Geldgeschäfte zu schaffen. Denn passend zur Finanzkrise geht auch das Geschäft in den Mafia-Zirkeln gerade nicht so gut. Nachdem die beiden leicht vertrottelten Junkies mit gelben Gummihandschuhen eine Poker-Runde überfallen haben, muss wieder Ordnung in den Geldfluss gebracht werden.wird engagiert, um ein paar Leute zu exekutieren – etwa den wunderbaren– und die Sache zu bereinigen.Von den allzu offensichtlichen Verweisen auf ein Land in dersollte man sich den Genuss von Andrews delirierendem Mafia-Trip zu Anklängen von Velvet-Underground-Musik dennoch nicht schmälern lassen., bestens bekannt als, liefert einige denkwürdige Auftritte als kurzatmiger, sex- und alkoholsüchtiger Mafioso. Sein einziges Gesprächsthema ist die Qualität der Nutten, die er rund um die Uhr engagiert. Für seinen asketischen Kollegen, der nichts anderes als „gute“ Killerarbeit leisten will, ein echtes Ärgernis. Auch die verquatschten Kleinganoven, die alle ihren Mund nicht mehr zukriegen, außer, man erschießt sie, palavern sich ein wenig Tarantino-esk durch endlose Dialogszenen. Doch Gewalt verharmlost wird nicht, nur stilisiert.konterkariert seinen Hang zur Komik gekonnt mit ultrabrutalen, in Zeitlupe qualvoll ausgedehnte n Killer-Sequenzen.WennAmerika also nur ein Business ist, dann ist es ein verdammt trauriges Business. Mitals seinem entspannten Exekutor jedoch absolut sehenswert.von



USA 2012. 97 Min. Von Andrew Dominik. Mit Brad Pitt, Ray Liotta, Richard Jenkins.