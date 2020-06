Boyle: "Die Menschheit ist nicht zu retten"

T. C. Boyle: Was ist hier los? Habt ihr auf den Frühling vergessen? Es ist Anfang Mai, und ich schwitze in Wien. Herrlich! All das macht die globale Erwärmung für uns!

KURIER: Wo bleibt der Grüne in Ihnen? Die innere Stimme, die sagt: "Wir müssen die Erderwärmung stoppen!"?

(Er lacht.) Bei aller Sorge um die Welt sind wir uns doch selbst am nächsten. Ich brauche die Wärme. Deshalb lebe ich nicht mehr in New York, sondern in Kalifornien. Und wenn an der Ostküste – gefühlt – der neunte Wintermonat anbricht, schneide ich bei uns an der Westküste die Wetterprognose aus der Zeitung aus – sieben Tage Sonnenschein – und schick’ sie den Freunden in New York.

Was antworten die?

Er streckt beide Mittelfinger gleichzeitig in die Luft. Dann ein breites Grinsen.

Trotzdem haben Sie noch Freunde in New York?

Ja, mein bester Freund lebt in New York. Ich kenne ihn, seit ich dreieinhalb war. Meine Frau mag ihn nicht, er mag meine Frau nicht, sie sind eifersüchtig aufeinander. Jedes Mal, wenn ich ihn anrufe, sage ich zu meiner Frau: "Du, ich rufe jetzt meinen besten Freund an, den Menschen, den ich schon 18 Jahre länger liebe als dich." Das macht sie wahnsinnig.

Irgendwas müssen Sie aber auch richtig machen, denn Ihre Frau ist seit 38 Jahren freiwillig mit Ihnen verheiratet. 2009 haben Sie gesagt, Sie sind der einzige Schriftsteller der US-Geschichte, der sein Leben lang mit nur einer Frau verheiratet ist. Bleibt’s dabei?

Es bleibt dabei, ich bin immer noch mit derselben Frau verheiratet.

Das muss Liebe sein ...

Liebe ... und ein wenig Angst.

Ihre Wien-Auftritte sind seit Monaten ausverkauft, Wien mag Sie. Mögen Sie die Stadt?

Ja, wenn Sie Wien ein Stück näher Richtung Kalifornien schieben könnten, wäre ich oft hier. Ich bin heute Früh ganz zeitig spazieren gegangen, die Stadt gehörte mir. Das war herrlich. Ich hab’s genossen.

Wenn Sie schreiben, ziehen Sie sich in eine Hütte in die Sequoia Mountains zurück und arbeiten äußerst diszipliniert. Sogar die Rockmusik haben Sie aufgegeben ...

... und das macht mich ganz schön traurig.

Warum dann diese übertriebene Konsequenz?

Ich mache nichts halb. Man muss sich einer Sache ganz hingeben. Und ich gebe mich dem Schreiben hin. Ich spiele nicht Schach, Karten oder Golf. Schreiben ist meine Droge, mein Leben ...

... und der Tod Ihr Thema. In "Wenn das Schlachten vorbei ist" beschreiben Sie den Kampf um Leben und Tod auf einer Insel so beklemmend, als ging’s um den Planeten. Sind wir tatsächlich bald so weit?

Ja. (Pause) Ich habe leider keine besseren Nachrichten.