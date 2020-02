Ein Baukünstler, der sich nie hat „einkasteln“ lassen

Der Kosmopolit im Schnittpunkt der Kulturen, geboren auf der Durchreise in Belgrad, wo sein Vater am Hof von König Aleksander I. Karadjordjevic als Attaché akkreditiert war, aufgewachsen in Laibach und Triest, dem „ Wien am Meer“, hat u. a. in Venedig, Triest, Bozen, an der dalmatinischen Küste Kroatiens und in Neapel, Belgrad und Slowenien, der Steiermark, München und in Limoges gebaut, aber auch in Spanien, Griechenland und den USA.

Architektur sieht er als Passepartout des Lebens.

Podrecca war 18 Jahre alt, als er auf der Suche nach seinem Vater mit dem D-Wagen vom Südbahnhof bis zum Ring fuhr. Das war 1958, und der Maturant war zum ersten Mal in Wien. „Noch heute kann ich mich erinnern“, erzählt der Architekt, „als ich meinen Vater durch das Glasfenster des damals größten Kaffeehauses Wiens, des Josephinums auf der Währinger Straße, gesehen habe.“

So begann Podreccas Leben in Wien. In der Stadt, die er wesentlich mitgeprägt hat.