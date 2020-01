„Architektur und Fußball haben viel gemeinsam“

Wie kam es zu Ihrer Berufswahl?

Ich bin in Belgrad geboren, wo mein Vater Außen-Attaché am Hof war. Aufgewachsen bin ich in Triest. Mein Vater – als echter Triestiner – liebte Wien und die Familie übersiedelte dorthin. Seiner Psychose entsprechend musste ich mit in die Stadt, in der ich heute lebe. Mit Maler-Freunden wie Peter Pongratz, Kurt Kocherscheidt und Franz Ringel und Literaten wie H.C. Artmann, Gert Jonke und periodisch Peter Handke habe ich das Bohémien-Leben kennengelernt. Das andere, unterirdische Wien. Mit 25 habe ich mit Fußball aufgehört. Anfangs habe ich bei Fritz Wotruba Bildhauerei studiert, bis ich genug vom Kneten, all den Schenkeln und Körperteilen hatte.

Und dann? Sie haben ja bei Roland Rainer studiert...

Auf vielen Studienreisen habe mich vor allem mit dem Orient beschäftigt. Die gewaltige Kuppel der Hagia Sophia hat mir regelrecht die Hosen heruntergezogen. Das war ein Schlüsselerlebnis: Das Vereinnahmen von Raum und Licht und daraus eine Gestalt zu formen wurde mein Thema. Aber das Architekturstudium an der Technischen Universität hat mich frustriert, weil es da wie in einer Kaserne zuging. Also habe ich mich an der Akademie der bildenden Künste bei Roland Rainer ausgeweint – und hatte Glück: Er sah, dass etwas da ist, und hat mich in seine Meisterklasse aufgenommen.