Boom tschak: ImPulsTanz eröffnet mit fetter Performance

Auf den ImPulsTanz-Sujets, die aktuell das Wiener Stadtbild verschönern, sind sie noch verpixelt, die nackten Körper. Bei der Festivaleröffnung im Haupthof des Museumsquartiers gestern, Dienstag, Abend waren sie dann in all ihrer Pracht zu sehen, 20 an der Zahl, verschwitzt, gepudert und ständig in Bewegung gehalten von DJane und Fetttanzmeisterin Doris Uhlich. Ganz nach dem Motto: " Boom tschak!"

Wer die österreichische Choreografin Doris Uhlich kennt, der weiß um ihre Liebe für den (nackten) Körper und das schwingende "Fleisch", aus der sie ihre legendäre Fetttanztechnik entwickelt und u.a. die Ensembleperformance "more than naked" gespeist hat. Für den ImPulsTanz-Auftakt hat sie letztere unter dem Titel "Hit the boom (... 'cause it's more than summer!)" adaptiert: Erneut wacht sie als DJane am erhöhten Mischpult über 20 junge Tänzer, versorgt sie auf einer großen, quadratischen Bühne mit wummernden Technobeats ebenso wie mit Hard-Rock, Pop und Vivaldi.