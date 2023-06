"Bohemian Rhapsody": Wie der Superhit von Queen ursprünglich heißen sollte

Diesen Song erkennt man an den ersten paar Tönen, man ist geneigt, die ersten Zeilen ("Mama, I just killed a man") trotz des düsteren Bildes mitzusingen, und nicht nur die Schauspieler in "Wayne's World" haben zum rockigen Teil der Nummer im Auto headgebangt. "Bohemian Rhapsody" von Queen ist einer der prägendesten Songs der Rockgeschichte. Bei seinem Erscheinen im Jahr 1974 erweiterte er die Möglichkeiten dessen, was ein Hit alles sein kann - zum Beispiel eine überlange, hochkomplexe Nummer mit Opern-Anklängen.