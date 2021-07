"Cinderella: Böse Schwiegermutter mit Katze Luzifer

Shakespeare-Spezialist Kenneth Branagh reanimierte Walt Disneys Märchenklassiker "Cinderella" als prächtige Kitschorgie in knallbunten Farben und edler Star-Besetzung. In seiner kinderfreundlichen Neuversion liefert Cate Blanchett eine raffinierte Schwiegermutter-Performance ab und erinnert dabei ein wenig an eine komische Version ihrer Oscar-Rolle in Woody Allens "Blue Jasmine". Als neue Gemahlin von Cinderellas verwitwetem Vater tyrannisiert sie mit verhaltener Bosheit die arme Stieftochter, "Aschenputtel" Lily James – bekannt aus der Brit-Serie " Downton Abbey". Schon der Name von Blanchetts grauer Katze spricht Bände: Er heißt Luzifer und hat nichts Besseres zu tun, als Cinderellas liebste Mäusefamilie auf seinen Speiseplan zu setzen.

In Branaghs weichgespülter Märchenversion sorgen eher die älteren Schauspiel-Kaliber für zarte Humoreinschübe. So liefert Helena Bonham-Carter als tollpatschige, aber gute Fee solide Lacher, wenn sie einen überraschten Kürbis in eine prunkvolle Kutsche und die schnatternde Hausgans in den dazu gehörigen Kutscher verwandelt.

Die Jugend hingegen – Cinderella und ihr Märchenprinz ("Game of Thrones"-Star Richard Madden) – gibt sich völlig ironiefrei der schmalzig-romantischen Liebe hin.

INFO: USA 2015. 112 Min. Von Kenneth Branagh. Mit Lily James, Cate Blanchett, Richard Madden.

KURIER-Wertung: