Bösartige Verrisse: Musikstücke, "die man stinken hört“

Zimperlich waren oft auch die Künstlerkollegen nicht in ihrer Wortwahl. Kaum eine heilige Kuh, die bei Glenn Gould nicht ihr Fett abbekam. Der Pianist schlug Bruckner „vierschrötige Rhythmen“ um die Ohren; Chopin pomadisierte er zum Komponisten „schmachtender Kantilenen“, Tschaikowsky tat er als „Haupttouristenattraktion der russischen Musik“ ab.

In Mozarts später g-Moll-Symphonie, wo der Mozart-Deuter Alfred Einstein „Stürze in Abgründe der Seele“ vernahm, entdeckte Gould gerade „acht bemerkenswerte Takte“ und „drumherum eine halbe Stunde von Banalität“. Was beweise: Mozart sei „eher zu spät als zu früh gestorben“.

Apropos Urteil: Ein hübsches, aber völlig talentfreies Mädchen spielte Max Reger auf dem Konzertflügel vor. Als die Mutter ihn um seine Meinung bat, sagte Reger salomonisch: „Gnädige Frau, ohne Flügel wäre Ihre Tochter ein Engel!“

Bei Georg Kreisler kommt der Musikkritiker so zu Wort: „Es gehört zu meinen Pflichten, Schönes zu vernichten.“ Mit „Heute findet jede Zeitung/größere Verbreitung durch Musikkritiker“ und stolpernden Synkopen ließ der Großmeister des schwarzen Humors sein Lied „Der Musikkritiker“ beginnen, das alles verkalauert und vergassenhauert, dass es ein Spaß ist. Und die erste Strophe endet mit dem Bekenntnis: „Hindemith, Strawinsky und Varèse/sind zwar gut, doch ich bin bèse.“

Wie der Kritiker, der Friedrich Guldas Komposition „Concerto for Myself“ 1991 einen „Furz“ genannt hatte, worauf der Pianist jahrelang nicht mehr in Wien auftrat. Vergleichsweise gelassen reagierte da ein in Grund und Boden verrissener Komponist, der seinem Kritiker schrieb: „Ich sitze hier im kleinsten Raum meines Hauses und lese Ihre Kritik. Noch habe ich sie vor mir ...“

