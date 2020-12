Bob Dylan verkauft seine gesamten Song-Rechte

Musiklegende Bob Dylan hat seinen gesamten Songkatalog verkauft: Universal Music hat die Rechte an mehr als 600 Songs erworben, darunter Hits wie "Blowin' in the wind", "The Times They Are A-Changin'" und "Like a Rolling Stone".

Der bahnbrechende Deal könnte der größte Erwerb von Musikverlagsrechten eines einzelnen Künstlers sein, schreibt die New York Times. Wie viel Universal Music dafür zahlte, ist nicht bekannt - laut Schätzungen mehr als 300 Millionen US-Dollar.

Dylans Werk umfasst Songs aus mehr als sechs Jahrzehnten. Er war der erste Songwriter, der mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde. Dylan verkaufte weltweit mehr als 125 Millionen Tonträger. Seine Songs wurden mehr als 6000 Mal neu aufgenommen, u. a. von Adele, Guns N' Roses und Bob Marley.