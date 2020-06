Bob Dylan: "Ich denke an das Ende der Menschheit"

Bob Dylan, Literaturnobelpreisträger und lebende Musiklegende, zeigt sich in einem seltenen Interview erschüttert davon, wie George Floyd „zu Tode gefoltert wurde. Es war jenseits von schrecklich. Lasst uns hoffen, dass hier schnell Gerechtigkeit folgt – für Floyds Familie und die Nation“, sagte Dylan in der New York Times.

Kommende Woche erscheint Dylans neues Album, „Rough and Rowdy Ways“, das erste Dylans seit 2012. In der Hochphase des Corona-Lockdowns hat Dylan schon Songs veröffentlicht – und damit so etwas wie einen Soundtrack zur Krise mitgestaltet.