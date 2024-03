Bleachers: Poprock für den Stau

Die selbstbetitelte Platte beinhaltet 14 Nummern, darunter auch „Modern Girl“, einen Lebensfreude versprühenden Song, der Spaß macht. Das in Summe nicht negativ auffallende Werk reist stilistisch in die Achtziger zurück, dabei fallen oft etwas zu gewagte Bläsersoli ab, sind die Gitarren mal aufgeregt, mal nur im Hintergrund aktiv. Man hört, dass Antonoff ein Springsteen-Fan ist. Am besten – sagt der Musiker selbst – hört man die Platte beim Autofahren. Also viel Spaß im Stau.