Blatt für Blatt: Der Klopapierkalender rettet (auch) Leben

"Es ist ein Jahreskalender von Jänner bis Dezember. Allerdings ist er nicht jahresgebunden und kann somit jedes Jahr wieder verwendet werden. Als Erinnerung an Geburtstage zum Beispiel", sagt Eva Jöchtl dem KURIER. Sie ist Teil des Konzepts und auch selbst im Kalender zu sehen.

Gehört sich nicht

Dabei habe die Idee gar nichts mit der aktuellen Corona-Krise zu tun, wie Jöchtl erklärt: "Der Kalender war eigentlich eine Idee im Freundeskreis, die 2019 schon umgesetzt wurde. Es ging darum, dass eine Freundin Besuch von ihrer Mutter bekam, die gleich einmal mehrere Packungen Klopapier mitbrachte. Auf die Frage, warum sie das mache, kam die Rückmeldung, dass es sich für junge Frauen nicht gehört, öffentlich mit Klopapier herumzulaufen. Am Land kann man das Klopapier schön diskret in den Kofferraum packen, aber in der Stadt sieht jeder, dass gerade eines gekauft wurde. Als Geschenk für besagte Mutter wurde also der Klopapierkalender gemacht", sagt Jöchtl.

Am Anfang war die Stückzahl des Kalender sehr gering - er war nur für die Beteiligten und ein paar Freunde gedacht. Mit dem aktuellen Klopapier-Boom wurde die Stückzahl erhöht und der Kalender wird nun auch zum Verkauf (20 Euro) angeboten. Ein schön gemachter Wandkalender (fürs WC), der mindestens mehrlagig - Pardon! - mehrfach hilft: Erstens Flüchtlingen. Zweitens sich zu erinnern - und zwar an die Corona-Krise und an die Geburtstage von Freunden.

Die Versandkosten innerhalb Österreichs sind gratis. Nach Deutschland und andere benachbarte Länder kostet der Versand 5,50 Euro.