Wie Juliette und ihre Geister auf die Leinwand kamen

Vor dem Film war der Comic. Konkret, die farbenfrohe Graphic Novel der französischen Künstlerin Camille Jourdy, die mit Vorliebe markanten Frauenfiguren Leben einhaucht. In ihrer Graphic Novel „Juliette im Frühling“ zeichnet Jourdy ein amüsantes Porträt der jungen Kinderbuchillustratorin Juliette, die nach einem seelischen Durchhänger aus der Großstadt zu ihrer Familie in die französische Provinz zurückkehrt. Sie dockt beim Papa an, der, seitdem er von Juliettes Mutter verlassen wurde, alleine im Haus wohnt. Ansonsten hat sich wenig geändert: Da sind die üblichen Reibereien mit Schwester Marylou, Oma ist im Altersheim, die malende Künstlermama hat einen neuen, exaltierten Lover. Alle sind lieb zu Juliette, besonders der gutmütige, teddybärhafte Mieter im alten Haus ihrer Oma. Das charmante Familienchaos gibt Juliette neue Kraft.

„Jeder kann sich in dem einen oder anderen Aspekt dieser Familie wiederfinden“, sagt Blandine Lenoir, die Jourdys Graphic Novel so originell fand, dass sie sie fürs Kino verfilmte und eine wunderbar leichtfüßige Komödie schuf. „Sie hat etwas Allgemeingültiges. Ich finde, jede Familie hat etwas Wunderbares, aber sie kann auch die Hölle sein. Dieses Nahesein, das man sich nicht aussuchen kann, das Sich-Entfernen und Wieder-Zusammenfinden, das kennen doch alle. In keiner Familie ist immer alles eitel Wonne. Auch diese Zerrissenheit, die da ist, wenn man von dem Ort der Kindheit weggeht und dann als ganz andere Person zurückkommt, finde ich spannend.“ Auch für sie persönlich ist die Familie ein Fels in der Brandung: „Natürlich. Ich liebe sie alle. Aber es ist nicht immer leicht.“ Sie muss lachen: „Aber das sagen wahrscheinlich alle“.Juliettes Probleme, ihre zeitweise depressiven Phasen, entschärft Lenoir mit Humor. „Wenn du einem schweren Thema eine komische Note gibst, ist es leichter, sich damit zu beschäftigen. Wer will sich schon einen ernsten Film über Depressionen sehen? Oder eine Bestandsaufnahme der Probleme einer Mittfünfzigerin in der Menopause so wie bei ,Aurore“, meinem letzten Film? - Eben, keiner. Lachen ist befreiend. Es entschärft und entspannt. Außerdem erreiche ich mit Humor viel mehr Menschen als mit einer nüchternen Problemanalyse“.

© EPA/URS FLUEELER Setzte eine Graphic Novel als Film um: Blandine Lenoir

Ein Fels in der Brandung ist für Blandine Lenoir auch Jean-Pierre Darroussin, der Léonard, den liebenswerten Vater Juliettes, spielt. Darroussin ist eines der bekannten Gesichter des französischen Films - jeder, der ihn im Kino sieht, sagt sofort: „Ach der, den kenne ich doch!“. Für Lenoir war es ein Glücksfall, dass Darroussin zusagte: „Ich habe sofort an ihn gedacht, als ich die Rolle besetzte. Hatte dann das große Glück, dass er Zeit hatte und ihm die Rolle gefiel. Am Ende des Drehs meinte er, das sei eine seiner schönsten Rollen gewesen, was mich unbeschreiblich freute“. Auch Izïa Higelin, die Lenoir für die Titelrolle der Juliette entdeckte, ist eine interessante Persönlichkeit. „Izïa ist die Tochter von Jacques Higelin, einer Sängerlegende in Frankreich. Jacques Higelin, der 2018 starb, wurde stets in einem Atemzug mit den Kult-Chansonniers Georges Brassens und Jacques Brel genannt. Izïa ist wie ihr Vater Sängerin, sie singt vor Tausenden Menschen und ist in Frankreich ein Star. Als Schauspielerin ist sie nicht so bekannt“.

© Cover Camille Jourdy: „Juliette: Gespenster kehren im Frühling zurück“. Übersetzung: Lilian Pithan. Reprodukt. 240 S. 29,90 €